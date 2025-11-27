İSTANBUL 22°C / 12°C
Rusya'dan dikkat çeken iddia: ABD, Filipinler'den savaşçı topluyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'li yetkililerin Ukrayna adına savaşmak üzere Filipinler'den eski polis ve askerleri toplamaya başladığını iddia etti.

IHA27 Kasım 2025 Perşembe 15:36
Rusya'dan dikkat çeken iddia: ABD, Filipinler'den savaşçı topluyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bize ulaşan bilgilere göre, ABD'li temsilciler Filipinler'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri adına savaşacak yerel vatandaşları toplamak için bir kampanya başlattı. Öncelik, Filipin polisinin ve güvenlik kurumlarının eski çalışanları ile emekli askerlerine veriliyor" dedi.

Rusya, ABD'nin Ukrayna ordusu için Filipinler'de paralı asker topladığı iddiasını ortaya attı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, "Bize ulaşan bilgilere göre, ABD'li temsilciler Filipinler'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri adına savaşacak yerel vatandaşları toplamak için bir kampanya başlattı. Florida merkezli Amerikan şirketi RMS International aday topluyor. Öncelik, Filipin polisinin ve güvenlik kurumlarının eski çalışanları ile emekli askerlerine veriliyor" ifadelerini kullandı.

Zaharova ayrıca, "Bu ülkenin sözleşme imzalayan vatandaşlarına, Manila'daki Almanya Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünden Schengen çalışma vizesi veriliyor" şeklinde konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın ortaya attığı iddialara ilişkin ABD ve Filipinler'den henüz bir açıklama yapılmadı.

