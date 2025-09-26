Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Kiev yardımıyla Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatma umudu taşıdığı belirtildi.

"Rus karşıtı maceraların" Londra tarafından finanse edilmeye devam edildiği, İngiltere'deki kötüleşen sosyal ve ekonomik iç politik duruma zarar verdiği vurgulanan açıklamada, "Londra'nın devam eden çatışmacı tutumuna" yanıt olarak, İngiltere'deki bazı bürokrat, düşünce kuruluşu yöneticisi, uzmanı ve siyasi isimlere Rusya'ya giriş yasağı getirildiği ifade edildi.

Bu kişiler arasında, yasa dışı tek taraflı yaptırımları desteklemek için kampanya yürütenler, Rusya hakkında dezenformasyon yayanların olduğu aktarılan açıklamada, 7 kişinin ismine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, İngiltere Maliye Bakanlığından birkaç kişinin de yasaklılar arasına alındığı kaydedildi.