26 Eylül 2025 Cuma
Dünya

Rusya'dan dikkat çeken İngiltere kararı! Ülkeye giriş yasağı getirildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'Londra'nın devam eden çatışmacı tutumuna' yanıt olarak bazı İngiliz düşünce kuruluşu yöneticisi, bürokrat ve siyasilere ülkeye giriş yasağı getirildiğini duyurdu. Ayrıca açıklamada, İngiltere Maliye Bakanlığından birkaç kişinin de yasaklılar arasına alındığı kaydedildi.

26 Eylül 2025 Cuma 17:34
Rusya'dan dikkat çeken İngiltere kararı! Ülkeye giriş yasağı getirildi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Kiev yardımıyla Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatma umudu taşıdığı belirtildi.

"Rus karşıtı maceraların" Londra tarafından finanse edilmeye devam edildiği, İngiltere'deki kötüleşen sosyal ve ekonomik iç politik duruma zarar verdiği vurgulanan açıklamada, "Londra'nın devam eden çatışmacı tutumuna" yanıt olarak, İngiltere'deki bazı bürokrat, düşünce kuruluşu yöneticisi, uzmanı ve siyasi isimlere Rusya'ya giriş yasağı getirildiği ifade edildi.

7 KİŞİNİN İSMİNE YER VERİLDİ

Bu kişiler arasında, yasa dışı tek taraflı yaptırımları desteklemek için kampanya yürütenler, Rusya hakkında dezenformasyon yayanların olduğu aktarılan açıklamada, 7 kişinin ismine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, İngiltere Maliye Bakanlığından birkaç kişinin de yasaklılar arasına alındığı kaydedildi.

Popüler Haberler
