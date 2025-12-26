İSTANBUL 9°C / 4°C
Rusya'dan dikkat çeken müzakere açıklaması: ABD ile mutabakata varıldı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yapılan görüşme sonuçlarını analiz ettiklerini belirterek, '(ABD ile temaslarda) Diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.' dedi.

26 Aralık 2025 Cuma 15:22
Rusya'dan dikkat çeken müzakere açıklaması: ABD ile mutabakata varıldı
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kirill Dmitriyev'in ABD'li yetkililerle görüştüğünü anımsatan Peskov, Putin'e görüşmenin sonuçlarına ilişkin bilgi verildiğini belirtti.

Peskov, "Bu bilgi analiz edildi. Putin'in talimatıyla Rus ve Amerikan yönetimi temsilcileri arasında temas gerçekleşti. Telefon görüşmesinde, Rus tarafını (Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy) Uşakov, Beyaz Sarayı ise birkaç kişi temsil etti. Diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı." ifadesini kullandı.

Sözcü Peskov, Rusya ile ABD arasında yapılan görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi vermek istemediğini belirterek, "Şu anda bu, müzakere süreci üzerinde olumsuz etki yaratabilir." dedi.

Japonya'nın askeri savunma bütçesini artırma yönündeki kararını değerlendiren Peskov, "Bölgede askeri harcamaların dikkatlice artırılması ve bunun, durumun gerginleşmesine yol açmaması gerekiyor." diye konuştu.

Barış görüşmelerinde kritik eşik

