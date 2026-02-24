İSTANBUL 14°C / 6°C
Dünya

Rusya'dan dikkat çeken nükleer silah iddiası... ''Gerçeklik algılarını kaybettiler''

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığını ve bu yönde çalışmalar yaptığını iddia etti. Yapılan açıklamada, 'Bu tür planlar, Londra ve Paris'in gerçeklik algısını kaybettiğini gösteriyor.' ifadelerine de yer verildi.

24 Şubat 2026 Salı 12:43
Rusya'dan dikkat çeken nükleer silah iddiası... ''Gerçeklik algılarını kaybettiler''
SVR'den, Londra ile Paris'in Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer silah vermeyi planladığı öne sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Elde edilen bilgiye göre, Londra ile Paris, böyle bir silahın Kiev'e teslim edilmesi konusunda çalışmalar yapıyor. Kiev, nükleer bombaya veya kirli bombaya (radyoaktif madde içeren bomba) sahip olursa, daha uygun koşullarda çatışmaları sonlandırabilecek. Bu tür planlar, Londra ve Paris'in gerçeklik algısını kaybettiğini gösteriyor."

Açıklamada ayrıca, Almanya'nın böyle bir planda yer almayı reddettiği ileri sürüldü.

