Rusya'dan dikkat çeken Suriye mesajı! İsrail'in yasa dışı faaliyetlerine karşı uyarıda bulunuldu

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'deki siyasi ve insani durum ele alındı.

Burada bir konuşma yapan Nebenzia, Rusya'nın "dost Suriye halkına" yeni bir süreçten geçerken desteğinin süreceğinin altını çizdi.

Nebenzia, halihazırda Suriye'deki gelişmeleri tam anlamıyla değerlendirmenin zor olduğunu dile getirdi.

İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde "oldu bitti" politikası sürdürdüğünü belirten Nebenzia, "Özellikle İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü doğrudan tehdit eden yasa dışı faaliyetlerine karşı uyarmak istiyorum." diye konuştu.

Nebenzia, İsrail'in faaliyetlerinin uluslararası hukuk kararları ve BMGK ile BM Genel Kurul kararlarını ihlal ettiğinin altını çizdi.

Durumun ABD tarafından daha da kötüleştirildiğini ifade eden Nebenzia, ABD'nin yıllardır Suriye'nin en fazla doğal kaynağa sahip kuzeydoğusunu işgal ettiğini ve ülkeye yönelik ağır yaptırımlar uyguladığını dile getirdi.

"ULUSLARARASI TOPLUMUN DESTEĞİNE İHTİYAÇ VAR"

Nebenzia, ABD'nin yaptırımları nedeniyle Suriye ekonomisinin yoğun baskı altında olduğunu ve ülkenin karşılaştığı sınamalarla baş edemediğini söyledi.

Yeni Suriye hükümetinin sosyo-ekonomik durumu düzeltmek ve etkin devlet kurumları inşa etmek için yoğun çaba sarf etmesi gerektiğine dikkati çeken Nebenzia, "Bunun için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaçları var. BMGK'nin temel odak noktası bu olmalı." dedi.

Nebenzia, uluslararası destek olmadan Suriye halkının mevcut zorluklarla tek başına baş etmesinin çok zor olduğunu, yardımın ayrım gözetmeksizin tüm Suriye halkına verilmesi gerektiğini kaydetti.

"OLUMLU MESAJLARI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dorothy Shea ise "ABD, Heyet Tahrir Şam'dan (HTŞ) gelen olumlu mesajları memnuniyetle karşılıyor. Ancak sadece sözlere değil faaliyetlere bakacağız." diye konuştu.

Suriye halkının menfaatlerini önceliklendiren faaliyetlerin önem taşıdığının altını çizen Shea, tüm "dış aktörlerin" de Suriye'de istikrarın önemini göz ardı etmemesi gerektiğini dile getirdi.

Shea, Suriye'nin başka ülkelerin çıkarlarını ilerletme için platform olarak kullanılmaması gerektiğini kaydederek, aynı zamanda Suriye'nin komşularına tehdit teşkil eden bir terör merkezine dönüşmesinin de engellenmesi gerektiğini söyledi.

Suriye halkına daha parlak bir gelecek sağlamak için destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Shea, Suriye halkının bölge ve dünyada barışçıl konumuna ulaşması için desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.