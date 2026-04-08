İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2026 Çarşamba / 21 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5456
  • EURO
    52,082
  • ALTIN
    6867.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan dikkat çeken uyarı: Çatışmalar devam edebilir
Rusya'dan dikkat çeken uyarı: Çatışmalar devam edebilir

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD ile İran arasındaki çatışmada sağduyunun kazandığını ancak gerilimin yeniden tırmanabileceğini söyledi.

AA8 Nisan 2026 Çarşamba 10:30 - Güncelleme:
ABONE OL

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD-İran geçici ateşkesini değerlendirdi.

ABD ile İran arasındaki çatışmaların durdurulduğunu hatırlatan Medvedev, "Her iki taraf da zafer ilan etti. Peki kim kazandı? Beyaz Saray'ın İran medeniyetini yok edeceğine yönelik açıklamaların zedelediği sağduyu kazandı. Bununla birlikte (ABD Başkanı Donald) Trump'ın 10 maddelik planı istişare etmeyi kabul etmesi, İranlıların başarısı." ifadelerini kullandı.

Washington'ın bu planı kabul etmeyeceği değerlendirmesinde bulunan Medvedev, bunun, Trump'ı aşağılayacağını ve İran için gerçek zafer anlamına geleceğini vurguladı.

Medvedev, "O halde yine çatışmalar mı başlayacak? Bu mümkün ancak ara bir seçenek mevcut. Trump, uzun süreli savaş istemiyor ve sürdüremez. Kongre onu desteklemeyecek. Bu nedenle kırılgan ateşkesi sürdürmesi ve her şey yolundaymış gibi davranması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in İran'la ilgili sorunlarını çözmediğine, bu nedenle de bu ateşkese ihtiyaç duymadığına dikkati çeken Medvedev, Tel Aviv'in kendi başına hamle yapabileceğini, bunun da durumu belirsizleştirdiğini kaydetti.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.