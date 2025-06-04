Rusya'nın Ukrayna'da savaşı devam ederken, savaş uçağı üretimleri ise hız kesmeden sürüyor. Moskova yönetimi, Yeni Delhi yönetimine çılgın bir teklif sunarken askeri uzmanlar, Rusya'nın, F-35 Lightning II'sini Hindistan Hava Kuvvetleri'ne sunan ABD ile doğrudan rekabete girmeye çalıştığını dile getirdi. Analistler tarafından stratejik bir kumar olarak tanımlanan teklif, Rusya'nın Hindistan'ın savunma pazarındaki etkisini güvence altına almayı ve büyüyen ABD-Hindistan askeri bağlarına karşı koymayı amaçlıyor.

SAVUNMA STRATEJİSİNİ YENİDEN ŞEKİLLENDİREBİLİR

Hindistan için anlaşma, özellikle Çin ve Pakistan ile artan bölgesel gerginlikler ortasında hava yeteneklerini güçlendirmek için önemli bir fırsat sunuyor. Su-57E'nin kaynak kodunun dahil edilmesi, Hindistan'ın savunma stratejisini yeniden şekillendirebilir, son teknoloji bir platform üzerinde benzeri görülmemiş bir kontrol sunabilir ve yerli savaş uçağı programının geleceği hakkında sorular ortaya çıkarabilir.

Rusya'nın beşinci nesil gizli savaş uçağının bir ihracat çeşidi olan Su-57E, dünyanın en gelişmiş jetleriyle rekabet etmek üzere tasarlanmış, çift motorlu, çok amaçlı bir uçaktır. Rusya'nın United Aircraft Corporation şirketinin bir yan kuruluşu olan Sukhoi tarafından geliştirilen Su-57, NATO raporlama adı olan "Felon" ile bilinir ve ilk olarak 2010 yılında uçtu ve 2020 yılında Rus Hava Kuvvetleri'nde hizmete girdi.

Uçak, Mach 2'lik maksimum hıza, yaklaşık 1.500 kilometrelik bir muharebe yarıçapına ve hava-hava ve hava-yer mühimmatları dahil olmak üzere 10 tona kadar yük kapasitesine sahiptir. Radar emici malzemeler ve şık bir aerodinamik tasarımla elde edilen gizlilik özellikleri, radar kesitini azaltır, ancak bazı analistler bu konuda F-35 gibi Batılı emsallerinin gerisinde kaldığını savunuyor.

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERE SAHİP

Su-57E, aynı anda birden fazla hedefi takip edebilen aktif elektronik taramalı dizi teknolojisine sahip Sh-121 radar sistemi de dahil olmak üzere gelişmiş bir aviyonik paketle donatılmıştır.

İtme vektörlü motorlar tarafından sağlanan süper manevra kabiliyeti, karmaşık hava manevraları gerçekleştirmesini sağlayarak onu hava üstünlüğü görevleri için zorlu bir platform haline getiriyor. Jetin çok yönlülüğü, son yıllarda bildirilen Kinzhal füzesi gibi hipersonik silahların entegrasyonuyla elektronik harp ve hassas vuruşlara kadar uzanıyor.

RUSYA'NIN ÇILGIN TEKLİFİ NEDEN ÖNEMLİ?

Rusya'nın teklifinin önemi, Su-57E'nin kaynak kodunun dahil edilmesinde yatıyor; bu kod, jetin uçuş kontrolleri, radar ve silah entegrasyonu gibi kritik sistemlerini yöneten yazılım ve teknik verilerdir. Bu koda erişim, Hindistan'ın uçağı bağımsız olarak değiştirmesine ve bakımını yapmasına, yerli sistemleri entegre etmesine ve yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmasına olanak tanıyacaktır.

Su-57E'nin Hindistan'ın özel ihtiyaçlarına göre uyarlanabilmesi, Su-30 MKI gibi mevcut Rus menşeli platformlarla entegrasyonu da dahil olmak üzere, lojistiği kolaylaştırabilir ve operasyonel esnekliği artırabilir.

RUSYA, HİNDİSTAN İÇİN ÖNEMLİ BİR ASKERİ KAYNAK

Tarihsel olarak Rusya, ABD'nin itirazlarına rağmen 2021'de teslim edilen S-400 hava savunma sistemi de dahil olmak üzere askeri donanımının yüzde 60'ından fazlasını tedarik ederek Hindistan'ın savunma ihtiyaçları için güvenilir bir ortak olmuştur. Rusya'nın Su-30'unun özelleştirilmiş bir versiyonu olan Su-30 MKI, hizmette 260'tan fazla üniteyle Hindistan hava kuvvetlerinin omurgasını oluşturmaktadır.

The Hindu'nun 2023 raporunda alıntılanan savunma analisti Ajai Shukla'ya göre, Rusya'nın hassas teknolojiyi paylaşma isteği, Batı yaptırımları ve değişen küresel silah pazarı arasında Hindistan ile stratejik bağları sürdürme ihtiyacından kaynaklanıyor. Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana yoğunlaşan bu yaptırımlar, Moskova'nın gelişmiş sistemleri ihraç etme yeteneğini sınırladı ve Hindistan'ı kritik bir pazar haline getirdi.

Hindistan, teknolojik, finansal ve stratejik faktörleri tartarak bir kavşakta duruyor. Su-57E, onlarca yıllık Rus-Hindistan işbirliğinden yararlanarak anında karşılanabilirlik ve özerklik sunuyor. F-35, küresel bir süper güçle son teknoloji yetenekler ve uyum vaat ediyor, ancak daha yüksek bir maliyetle ve daha az esneklikle.