Rusya'dan döviz kararı: 9 Ocak'ta alımlar yeniden başlıyor

Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada, 28 Kasım'da iç piyasada durdurulan döviz alımlarına ilişkin alınan yeni karara yer verildi.

Buna göre, banka, bütçe kuralları çerçevesinde 9 Ocak'tan itibaren alımlara tekrar başlayacak.

Ruble 27 Kasım'da dolar karşısında yüzde 8,5'ten fazla değer kaybetmiş, dolar/ruble paritesi 114,5 seviyesine kadar yükselmişti.

Rusya Merkez Bankası rubledeki değer kaybını durdurmak amacıyla döviz alımlarını durdurma kararı almıştı.

Dolar/ruble paritesi TSİ 11.40'ta 100 seviyesinden işlem görüyor.



