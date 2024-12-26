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Dünya

Rusya'dan döviz kararı: 9 Ocak'ta alımlar yeniden başlıyor

Rusya Merkez Bankası, iç piyasada döviz alımlarına 9 Ocak itibarıyla tekrar başlayacağını duyurdu.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 12:12 - Güncelleme:
Rusya'dan döviz kararı: 9 Ocak'ta alımlar yeniden başlıyor
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Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada, 28 Kasım'da iç piyasada durdurulan döviz alımlarına ilişkin alınan yeni karara yer verildi.

Buna göre, banka, bütçe kuralları çerçevesinde 9 Ocak'tan itibaren alımlara tekrar başlayacak.

Ruble 27 Kasım'da dolar karşısında yüzde 8,5'ten fazla değer kaybetmiş, dolar/ruble paritesi 114,5 seviyesine kadar yükselmişti.

Rusya Merkez Bankası rubledeki değer kaybını durdurmak amacıyla döviz alımlarını durdurma kararı almıştı.

Dolar/ruble paritesi TSİ 11.40'ta 100 seviyesinden işlem görüyor.

  • Rusya Merkez Bankası
  • döviz alımları
  • iç piyasa

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