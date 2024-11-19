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Dünya

Rusya'dan endişelendiren adım! Halkı nükleer patlamalardan korumak için mobil barınakların seri üretimine başlandı

Rusya Acil Durum Bakanlığı Araştırma Enstitüsü, halkı nükleer patlamadan kaynaklanan şok dalgaları ve radyoaktif kirlenme de dahil olmak üzere farklı tehditlerden korumak için mobil barınakların seri üretimine başladığını duyurdu.

IHA19 Kasım 2024 Salı 17:45 - Güncelleme:
Rusya'dan endişelendiren adım! Halkı nükleer patlamalardan korumak için mobil barınakların seri üretimine başlandı
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Rusya Acil Durum Bakanlığı Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, nükleer patlamalardan kaynaklanan şok dalgaları ve radyasyon da dahil olmak üzere çeşitli tehditlere karşı koruma sağlayabilen "KUB-M" adlı mobil sığınaklarının seri üretimine başlandığı bildirildi.

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52 KİŞİ KAPASİTELİ OLACAK

Rusya'nın batısındaki Nijni Novgorod bölgesine bağlı Dzerjinsk kentindeki tesislerde seri üretimine başlanan mobil barınakların sadece insan kaynaklı değil, doğal afetlerde de kullanılabileceği ifade edildi. Mobil barınakların 54 kişi kapasiteli olduğu, bu sayının arttırılabileceği aktarıldı. Açıklamada, "Mobil barınağın seri üretimine başlanması, vatandaşların güvenliğinin artırılmasına yönelik önemli bir adımı temsil ediyor" denildi.

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48 SAAT BOYUNCA KORUMA SAĞLIYOR

Mobil barınakların geliştiricileri geçtiğimiz yıl yaptığı tanıtım toplantısında, barınakların hafif nükleer saldırı, yangınlar, silahlı saldırı, radyoaktif salınım ve kimyasal tehlikelere karşı 48 saat boyunca koruma sağladığını duyurmuştu.

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