Rusya'dan enerji hatlarına saldırı dalgası! Ukrayna'da elektrik kesintileri yayılıyor

Ukrenergo'dan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji altyapısını hava saldırıları düzenleyerek hedef aldığı belirtildi.

Ukrayna'nın çoğu bölgesinde acil elektrik kesintilerinin uygulandığı aktarılan açıklamada, "Rusya, Ukrayna'nın elektrik şebekesi tesislerine yönelik yeni yoğun saldırı düzenliyor. Saldırılar sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise Rus ordusunun ülkenin farklı bölgelerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığı kaydedildi.