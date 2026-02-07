İSTANBUL 14°C / 8°C
7 Şubat 2026 Cumartesi
Rusya'dan enerji hatlarına saldırı dalgası! Ukrayna'da elektrik kesintileri yayılıyor

Rusya'nın füze ve insansız hava araçlarıyla Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığı saldırılar sonrası, ülkenin birçok bölgesinde acil elektrik kesintileri uygulanmaya başlandı.

AA7 Şubat 2026 Cumartesi 09:54 - Güncelleme:
Ukrenergo'dan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji altyapısını hava saldırıları düzenleyerek hedef aldığı belirtildi.

Ukrayna'nın çoğu bölgesinde acil elektrik kesintilerinin uygulandığı aktarılan açıklamada, "Rusya, Ukrayna'nın elektrik şebekesi tesislerine yönelik yeni yoğun saldırı düzenliyor. Saldırılar sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise Rus ordusunun ülkenin farklı bölgelerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığı kaydedildi.

