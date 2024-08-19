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Dünya

Rusya'dan Ermenistan'a suçlama: Anlaşmayı sabote ediyor!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan yönetiminin, Sünik bölgesinde ulaşım bağlantılarına ilişkin anlaşmayı sabote ettiğini söyledi.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 18:26 - Güncelleme:
Rusya'dan Ermenistan'a suçlama: Anlaşmayı sabote ediyor!
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Lavrov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Rus gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması konusuna değinen Lavrov, bir an önce anlaşmanın sağlanmasından ve ulaşım bağlantıları üzerindeki engellerin kaldırılmasından yana olduklarını söyledi.

Lavrov, "Maalesef Ermeni yönetimi, Ermenistan'ın Sünik bölgesi üzerinden ulaşım bağlantılarına ilişkin anlaşmayı sabote ediyor. Bu anlaşmada Paşinyan'ın imzası var. Bu yaklaşımın amacının ne olduğunu anlamak zor." diye konuştu.

- "BATI'NIN KURSK İLE İLGİLİ YAKLAŞIMI UTANÇ VERİCİ"

Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine saldırmasına ilişkin Batı'nın yaklaşımını değerlendiren Lavrov, ABD'nin Kursk'a saldırı düzenleneceğinden haberdar olduğunu ifade etti. Lavrov, şunları kaydetti:

"ABD'nin talimatı olmasaydı (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy asla bunu yapmaya karar vermezdi. Herkes bunu biliyor. Amerikalılar her zaman yalan söyledi. Batı'nın yaklaşımı utanç verici. Bu yaklaşım Batı'nın büyüyen çaresizliğini, Zelenskiy'nin verilen görevi yerine getiremediğini gösteriyor."

Moskova ile Kiev arasında Katar'ın arabuluculuğunda enerji unsurlarının güvenliğine dair müzakereler yapıldığı yönündeki iddiaları da değerlendiren Lavrov, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile Kursk'a saldırması nedeniyle müzakere etmeyecekleri yönünde açıklama yaptığını anımsattı.

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