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Dünya

Rusya'dan Ermenistan'a veto: Mümkün değil

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Ermenistan'ın hem Avrasya Ekonomik Birliği'ne (AEB) hem de Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğinin mümkün olmadığını söyledi.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 21:33 - Güncelleme:
Rusya'dan Ermenistan'a veto: Mümkün değil
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Overçuk, Ermenistan Bakanlar Kurulu'nun AB'ye üyelik sürecini başlatmaya yönelik karar taslağını onaylamasını değerlendirdi.

Ermenistan'ın AEB'ye üye olduğuna işaret eden Overçuk, "AEB ile AB uyumsuz. Her iki örgüt de ortak gümrük sınırlarının olmasını, mal, sermaye, vatandaşlar ve iş gücünün serbest dolaşımını öngörüyor. Bu iki birliğin bir noktada birleşeceğini düşünmek imkansız. Bu nedenle AB'ye üyelik sürecinin başlatılmasına yönelik karar taslağı, Ermenistan'ı seçim yapmaya zorluyor." diye konuştu.

"İHRACATTA YÜZDE 70-80 ORANINDA DÜŞÜŞ YAŞANACAK"

AEB'ye üyeliğin ayrıcalık olduğunu belirten Overçuk, "Ermenistan'ın AEB'den çıkması durumunda, ülkede bir yandan enerji ve gıda fiyatları artacak diğer yandan ihracatta yüzde 70-80 oranında düşüş yaşanacak. Dolayısıyla sıradan insanlar gelir ve iş kaybı yaşayacak, daha fazla harcamak zorunda kalacak. Bunun karşılığında Ermenistan vatandaşlarına vizesiz seyahat etme hakkı verilecek ancak Ermenistan'ın nüfusu azalacak." ifadelerini kullandı.

Overçuk, "AB'ye üyeliğin 1912'de batan Titanik gemisine bilet satın almaya" benzediğini söyledi.

Ermenistan Bakanlar Kurulu, AB'ye üyelik sürecini başlatmaya yönelik karar taslağını bugün onaylamıştı.

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