23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.52
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya’dan Esad’a Anayasa ayarı

Beşar Esad’ın Anayasa Komitesi çalışmalarına inanmadığını söylemesi Rusya’da rahatsızlığa neden oldu. Moskova yönetimi “Siyasi sürece bağlıyız” açıklaması yaparken, Rus basını Esad’ı yeni çatışmaları körüklemekle suçladı.

  • ŞERİF EGEMEN AHMET
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye rejiminin başı Beşar Esad’ın devlet televizyonuna verdiği mülakatta “Anayasa Komitesi’nin çalışmalarından pek umutlu değilim” şeklindeki açıklaması, Rusya’da tepkiyle karşılandı. Röportajın ardından anayasa komitesi toplantılarında rejim yetkililerin süreci geciktirmeye dönük adımlar atması, Moskova’nın doğrudan Şam’ı hedef almasına neden oldu. 

ŞAM AKILLANMADI 

Rus Dışişleri tarafından yapılan açıklamada Kremlin’in Anayasa Komitesi’nin yol haritasına bağlı olduğu bildirildi. Rus basınında yer alan analizlerdeyse Esad’a Moskova’nın 2015’te savaş dahil olmasıyla koltuğunu koruyabildiği hatırlatılarak uyarılarda bulunuldu. Nezavisimaya gazetesinde yer alan haberde, 8 yıllık iç savaşa rağmen Esad rejiminin çatışmaları körüklemeye devam ettiği ve ‘akıllanmadığı’ yorumu yapıldı. Şam hükümetinin Sünni nüfusun çoğunlukta olduğu bölgelerde İran destekli demografik değişim girişimlerini görmezden geldiğine dikkat çekilen haberde, rejime aşiretlere karşı stratejisini değiştirme çağrısı yapıldı. Yazıda, Rusya’nın çıkarlarının görmezden gelinmesi halinde Suriye krizinde yeni bir sayfa açılacağı kaydedildi. TASS haber ajansı da yayınladığı bir analizde Suriye rejiminin, Anayasa Komitesi çalışmalarını yavaşlatmaya çalıştığına işaret etti. Zavtra gazetesine konuşan Rus Dışişleri’nin Suriye danışmanı Rami el-Şair ise Esad’ın açıklamalarının siyasi çözümü baltalamaya çalışan ABD’nin işine geldiğini söyledi. El-Şair, olası bir seçimde en fazla yüzde 20 oy alabilecek Esad’ın miadını doldurduğu kaydetti. 

MİT ve Jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonunu görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Uludağ'da müthiş keşif

Uludağ'da müthiş keşif

Meteoroloji duyurdu: 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek

Meteoroloji duyurdu: 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek

Başkan Erdoğan'dan '10 Kasım' mesajı

Başkan Erdoğan'dan '10 Kasım' mesajı

Bahçeli: Türkiye bugün çok daha güçlü ve dik duruşludur

Bahçeli: Türkiye bugün çok daha güçlü ve dik duruşludur

Vicdansızlar! Yeni doğmuş bebeği sokağa bırakmışlar

Vicdansızlar! Yeni doğmuş bebeği sokağa bırakmışlar

Galatasaray işi ilk yarıda bitirdi

Galatasaray işi ilk yarıda bitirdi

Youtube ve Facebook ihbarcının kimliğini gizleyecek

Youtube ve Facebook ihbarcının kimliğini gizleyecek

Türkiye pazarını franchise ile yokluyorlar

Türkiye pazarını franchise ile yokluyorlar
 

POPÜLER HABERLER

MİT ve Jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonunu görüntüleri ortaya çıktı

MİT ve Jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonunu görüntüleri ortaya çıktı

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Son 100 yılda hayatımızda neler değişti

Son 100 yılda hayatımızda neler değişti

Geleneksel yöntemlerle çıkarılıyor... Ahlat taşının zorlu yolculuğu

Geleneksel yöntemlerle çıkarılıyor... Ahlat taşının zorlu yolculuğu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA