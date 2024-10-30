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Dünya

Rusya'dan Finlandiya'ya protesto notası!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya'ya Rus mülklerine el koyması nedeniyle protesto notası verildiğini bildirdi. Söz konusu açıklamada gerekirse Rus tarafının önlem alınacağı vurgulandı.

AA30 Ekim 2024 Çarşamba 20:02 - Güncelleme:
Rusya'dan Finlandiya'ya protesto notası!
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, daha önce Finlandiya'nın Rusya'ya ait 45 mülke el koyma kararı aldığı belirtildi.

Bu nedenle, Finlandiya'nın Moskova Büyükelçisi Marja Liivala'nın bakanlığa çağrıldığı ve büyükelçiye protesto notası iletildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rus tarafı, Finlandiya'dan 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümlerini ihlal eden bu gayrimeşru kararın en kısa zamanda gözden geçirilmesini talep etti. Büyükelçiye, aksi taktirde bu tür eylemin sonuçlarından Helsinki'nin sorumlu olacağı iletildi. Rus tarafı, gerektirse buna karşı önlem alacak."

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