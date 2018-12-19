Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına tepki gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye’nin kuzeydoğusunda artan gerginliği yakından takip ettiklerini belirterek, “Türkiye-Suriye sınırındaki gerginlik, ABD’nin buradaki yasa dışı askeri varlığı yüzünden hızlı bir şekilde tırmanabilir.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fırat'ın doğusunda son dönemde gerginliğin arttığına işaret eden Zaharova, “Washington’un ayrılıkçı Kürtlerle devam ettirdiği oyunlar ve Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik artan endişelerinin, ABD tarafından giderilememesi nedeniyle bölgedeki gerginlik artıyor.” diye konuştu.

Zaharova, ABD’nin bölgedeki askeri varlığını da eleştirerek, “Fırat’ın doğusu boyunca Türkiye-Suriye sınırındaki gerginlik, ABD’nin buradaki yasa dışı askeri varlığı yüzünden hızlı bir şekilde tırmanabilir. ABD’nin terörizme yönelik söz konusu varlığı, Suriye krizinin çözümü önünde duran bir engele dönüşüyor.” ifadelerini kullandı.

Suriye krizine yönelik devam eden anayasa komitesi görüşmelerine de değinen Zaharova, “Bu görüşmelerin, Cenevre’de 2019’un başında başlayarak, Suriye’de anayasa reformunu hayata geçireceğini umuyoruz.” dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İnanılmaz olay! Annesinin gözü önünde 14. Kattan atladı

İnanılmaz olay! Annesinin gözü önünde 14. Kattan atladı

Fenerbahçe'de büyük operasyon

Fenerbahçe'de büyük operasyon

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en kötü ara transferleri

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en kötü ara transferleri

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en iyi ara transferleri

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en iyi ara transferleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA