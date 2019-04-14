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Peskov: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıkı duruşunu memnuniyetle karşılıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin benzeri görülmemiş baskısı karşısındaki sıkı duruşunu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

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Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan bir programda konuşan Peskov, Moskova’nın ABD’nin Türkiye’ye benzeri görülmemiş baskısına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sıkı duruşunu memnuniyetle karşıladığını söyledi.
 
Peskov, “Prensipte egemen olarak, bağımsız bir şekilde hareket edebilen ülkelerin sayısı parmakla sayılacak kadar az. Rusya da, Türkiye de bu ülkeler kategorisinde yer alıyor. Gerçekten de benzeri görülmemiş bir baskı yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeterince sıkı ve otoriter duruşunu memnuniyetle karşılıyoruz” diye konuştu.
 
Sputnik'te yer alan habere göre Peskov, sadece böyle bir tutum çizgisinin özgür ve egemen bir diyaloğun kurulmasına imkân tanıyacağını sözlerine ekledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz çarşamba günü S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatı konusunda, "Nereye gidersek gidelim herkes S-400'ü soruyor. Dışişleri Bakanımıza, diğer bakanlarımıza her yerde S-400 soruluyor; ‘alıyor musunuz almıyor musunuz, niye almıyorsunuz, vazgeçin, bırakın falan.' Bizler de ‘bu bizim bitmiş bir işimiz, her şeyimiz tamam' diyerek cevap veriyoruz. S-400 füze savunma sisteminin Temmuz'da teslimi söz konusu idi, belki öne de çekilebilir" demişti.

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