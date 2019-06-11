Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye'ye S-400 satışında sapma yok
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin attığı hamlelere karşı Ankara ve Moskova arasında varılan anlaşma gereği tüm sorumluluklarını zamanında yerine getireceklerini söyledi.
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