Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye'ye S-400 satışında sapma yok Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin attığı hamlelere karşı Ankara ve Moskova arasında varılan anlaşma gereği tüm sorumluluklarını zamanında yerine getireceklerini söyledi.