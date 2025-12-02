İSTANBUL 15°C / 7°C
2 Aralık 2025 Salı
Dünya

Rusya'dan Fransa'ya ''çatışma'' uyarısı: Savaş ilanı sayılır

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Paris yönetiminin Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan müdahil olmaya çalıştığını ve Fransız özel askeri şirketlerinin bu ülkedeki varlığının, Fransa'nın Rusya'ya karşı çatışmalara doğrudan katılımı sayılacağını bildirdi.

AA2 Aralık 2025 Salı 12:18 - Güncelleme:
Servisin basın bürosundan yapılan açıklamada, Fransa'nın Ukrayna'da çatışmalara doğrudan müdahil olma seçeneklerini araştırmaya devam ettiği belirtildi.

Bu amaçla Fransız hükümetinin ekim ayı sonunda bir kararname çıkardığına işaret edilen açıklamada, bu yolla silahlı çatışma durumunda üçüncü bir ülkeye yardım sağlamak amacıyla özel askeri şirketlerin kullanımına izin verildiği aktarıldı.

Ukrayna'da Fransız Mirage uçakları ve diğer ekipmanların kullanılması için Kiev'in başta Fransız olmak üzere Batı silahlarıyla donatılmış yabancı paralı savaşçıların çalıştığı özel askeri şirketlere ihtiyaç duyacağının altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fransız özel askeri şirketlerinin Ukrayna'daki varlığı, Moskova tarafından Fransa'nın Rusya'ya karşı askeri operasyonlara doğrudan katılımı olarak değerlendirilecek. Sonuç olarak, Fransız özel askeri şirketleri, Rus Silahlı Kuvvetlerinin birincil meşru hedefi haline gelecektir."

