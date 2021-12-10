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Dünya

Rusya'dan Fransız savaş uçaklarına takip

Rusya Savunma Bakanlığı, 9 Aralık'ta Rusya sınırlarına yaklaşan Fransız ve ABD savaş uçaklarının, Rus savaş uçakları tarafından yakın takibe alındığını ve Rus sınırından uzaklaştırıldığını duyurdu.

DHA10 Aralık 2021 Cuma 12:28 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 12:28
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karadeniz'in tarafsız suları üzerindeki Rus hava sahası kontrolü, Rusya devlet sınırına yaklaşan hava hedefleri belirledi. Hava hedeflerinin belirlenmesi için üç Su-27 tipi savaş uçağı, hava üssünden kalkış yaptı. Rus uçakları, Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait Dassault Mirage 2000 ve Dassault Rafale tipi savaş uçakları ve RC-135 tipi keşif uçağıyla birlikte, ABD Kara Kuvvetleri'ne ait Bombardier CL-600 tipi keşif uçağını tespit etti. Yabancı askeri uçakların Rusya sınırından uzaklaştırılmasının ardından Rus savaşçıları güvenli bir şekilde üsse geri döndü" denildi.

  • Rus savaş uçakları
  • Rusya Savunma Bakanlığı
  • Fransız savaş uçakları

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