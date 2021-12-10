Rusya'dan Fransız savaş uçaklarına takip

DHA 10 Aralık 2021 Cuma 12:28 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 12:28

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karadeniz'in tarafsız suları üzerindeki Rus hava sahası kontrolü, Rusya devlet sınırına yaklaşan hava hedefleri belirledi. Hava hedeflerinin belirlenmesi için üç Su-27 tipi savaş uçağı, hava üssünden kalkış yaptı. Rus uçakları, Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait Dassault Mirage 2000 ve Dassault Rafale tipi savaş uçakları ve RC-135 tipi keşif uçağıyla birlikte, ABD Kara Kuvvetleri'ne ait Bombardier CL-600 tipi keşif uçağını tespit etti. Yabancı askeri uçakların Rusya sınırından uzaklaştırılmasının ardından Rus savaşçıları güvenli bir şekilde üsse geri döndü" denildi.