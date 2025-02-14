Rusya'dan Gazze çıkışı: Durumun iyileşmesi için önemli bir faktör

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

AA muhabirinin, "İsrail ile Hamas arasındaki müzakerelerde sorunlar yaşanıyor. Bunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'a yönelik tehditlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Zaharova, "Anlaşmaların kati şekilde uygulanması, Gazze Şeridi'ndeki durumun iyileşmesi için önemli faktör." yanıtını verdi.

Zaharova, Hamas ile İsrail arasında Katar'ın başkenti Doha'da görüşmeler yapıldığına dikkati çekerek, "Bu, müzakere sürecinin devamı olarak değerlendirilebilir. Bunun Gazze'de sürdürülebilir ateşkesi sağlayacağı ve Filistin meselesinin kapsamlı çözümüne yol açacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze'de insani durumun "feci" olduğunu belirten Zaharova, şöyle devam etti:



"Ölü ve yaralı Gazzeli sayısı 160 bini aştı. 2 milyona kadar kişi göç etmek zorunda kaldı. Bu rakam, nüfusun yüzde 90'ı. Çatışmalar esnasında Gazze Şeridi'nin sivil altyapının neredeyse tamamı yok edildi. Uzmanlara göre Gazze'nin büyük bir kısmı uzun yıllar boyunca yaşamak için uygun olmayacak. Mevcut ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye insani yardımın ulaştırılmasında ciddi aksamalar yaşanıyor. Bunun sonucu olarak, orada kalan insanlar acı çekiyor."

Zaharova, daha önce Gazze'ye Mısır üzerinden insani yardım ulaştırdıklarını ve bu yöndeki çalışmaları sürdüreceklerini dile getirdi.

- "RUS TEMSİLCİLER MÜNİH KONFERANSI'NA KATILMIYOR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Amerikan ve Rus yetkililerin 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Ukrayna meselesine dair toplantı yapacağı" yönündeki açıklamasına ilişkin Zaharova, Rusya'nın konferansa çağırılmadığını bildirdi.



Zaharova, "Bununla ilgili karar birkaç yıl öncesi alındı. Bu karar siyasi ve garip bir karar. Dolayısıyla Rusya Dışişleri Bakanlığı ve diğer Rus kurumların temsilcileri konferansta olmayacak. Bu kesin." diye konuştu.

Sözcü Zaharova, "Rusya'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü mü?" sorusuna, "Bu konuda bilgim yok." yanıtını verdi.

ABD'deki Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) faaliyetlerine değinen Zaharova, bu Ajansın Ukrayna'da biyolojik silahların geliştirilmesiyle ilişkili olduğunu ve bunu Washington'un kabul ettiğini belirtti.

- "ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ İLE İLGİLİ SUÇLAMA PROVOKASYON"

Ukrayna'nın Rus ordusunu Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırmakla suçlamasına tepki gösteren Zaharova, bunun "Münih Güvenlik Konferansı öncesi provokasyon" olduğunu vurguladı.

Zaharova, "2024'teki Münih Konferansı öncesi Kiev'deki çocuk hastanesine saldırı düzenlenmesiyle ilgili provokasyon yapılmıştı. Bunun da Kiev yönetimi tarafından planlanan bir provokasyon olduğuna hiç şüphe yok." diye konuştu.

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarikini sürdürdüğüne dikkati çeken Zaharova, bunun durdurulması gerektiğini dile getirdi. Zaharova, "Dolayısıyla Ukrayna ile müzakereleri konuşmak için erken." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın nadir toprak metallerinin ABD'ye teslim edilmesi ihtimalini değerlendiren Zaharova, Ukrayna Anayasası'na göre ülkenin tüm varlıklarının Ukrayna halkına ait olduğunu, dolayısıyla bunun anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

- "KİŞİNEV'İN RUSYA'YI İHA'LARLA İLGİLİ SUÇLAMASI ASILSIZ"

Kişinev yönetiminin, Rusya'yı, insansız hava araçlarının Moldova hava sahasını ihlal etmekle suçlamasına tepki gösteren Zaharova, "Bu suçlamaları kesinlikle reddediyoruz ve bunların asılsız olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Zaharova, "Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar Ukrayna'nın askeri altyapı unsurlarına yönelik kullanılıyor. İHA parçaları Ukrayna tarafından toplanıp Moldova'ya getirilmiş olabilir. Burada Kiev yönetiminin provokasyonu söz konusu olabilir. Parçalar, Ukrayna hava savunma sistemlerinin kullanılması sonucu da düşmüş olabilir." diye konuştu.

Rusya'nın Kişinev Büyükelçisinin Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'ya güven mektubunu henüz sunmadığını kaydeden Zaharova, "Bu, 5 aydır erteleniyor. Moldova yönetiminin nezaket gösterip Rus büyükelçisine yönelik ayrımcılık yapma kararını gözden geçireceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

- "SURİYE'DE RUS ASKERİ VARLIĞINA DAİR TEMASLAR SÜRÜYOR"

Suriye'deki duruma değinen Zaharova, Suriye'nin yeni yönetimiyle, ülkedeki Rus askeri varlığının sürdürülmesi konusunda temasların devam ettiğini bildirdi.

Mariya Zaharova, Suriye ile çeşitli alanlarda ikili ilişkileri geliştirmekten yana olduklarını dile getirdi.

- "KURİL ADALARI RUSYA'YA AİT"

Kuril Adalarının Rusya'ya ait olduğuna vurgulayan Zaharova, Japonya'nın bunu kabul etmediğini belirterek, "Japonya yönetiminin, 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını kabul etmesi gerekiyor. Bu sonuçlar Birleşmiş Milletler'in tüzüğünde yer alıyor. Buna göre, Kuril Adaları, ülkemizin ayrılmaz parçası." dedi.

Zaharova, Japonya ile bu konuyu içeren barış anlaşmasına ilişkin diyaloğu sürdürme konusunda ilerleme olmadığını söyledi.

Sözcü Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 20-21 Şubat'ta düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağını ve toplantı sırasında bazı görüşmeler yapacağını kaydetti.