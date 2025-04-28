İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2025 Pazartesi / 1 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4265
  • EURO
    43,7559
  • ALTIN
    4094.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan geçici ateşkes hamlesi! ABD' ilk açıklama geldi
Dünya

Rusya'dan geçici ateşkes hamlesi! ABD' ilk açıklama geldi

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya'nın tek taraflı geçici ateşkes ilanına karşılık, Başkan Donald Trump'ın kalıcı ateşkes görmek istediğini belirtti.

AA28 Nisan 2025 Pazartesi 16:50 - Güncelleme:
Rusya'dan geçici ateşkes hamlesi! ABD' ilk açıklama geldi
ABONE OL

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin ateşkes sürecini değerlendirdi.

Leavitt, "Anladığım kadarıyla (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin bu sabah geçici bir ateşkes önerdi. Başkan Trump, öncelikle ölümleri ve akan kanı durdurmak için kalıcı bir ateşkes görmek istediğini açıkça ifade etti." dedi.

Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış sürecindeki adımlarından dolayı "hayal kırıklığına" uğradığını vurgulayan Leavitt, şunları kaydetti:

"Başkan, her iki liderin de masaya oturarak bu durumdan çıkış yollarını müzakere etmelerini istiyor. Başkan Trump'ın Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinin, bu konuda çok çaba ve zaman harcadığını gösterdiğini düşünüyorum."

RUSYA GEÇİCİ ATEŞKES İLAN ETTİ

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in kararıyla, 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferin 80. yıl dönümü gerekçesiyle, insani nedenlerle, Rus tarafının 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece yarısından 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece yarısına kadar ateşkes ilan ettiği bildirilmişti.

Rusya'nın, Ukrayna tarafının da bu örneği izlemesi gerektiğini düşündüğü kaydedilen açıklamada, Kiev yönetiminin ateşkesi ihlal etmesi halinde Rusya Silahlı Kuvvetlerinin uygun ve etkili şekilde cevap vereceği vurgulanmıştı.

Rusya, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da 19 Nisan'da saat 18.00'den, 21 Nisan saat 00.00'a kadar geçici ateşkes ilan etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.