Rusya'dan 'gemisavar füze' iddiasına ilişkin açıklama: Takipteyiz

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 86. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...



14:35 Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, medyada yer alan 'ABD Ukrayna'ya Harpoon gemisavar füzeleri verebilir' haberlerine ilişkin, "Ukrayna'ya Batı'dan çok sayıda silah geliyor. Bu konudaki tavrımızı biliyorsunuz, bir değişiklik yok. Ordumuz tüm bu teslimatları çok dikkatli bir şekilde izliyor ve bu konuda önleyici tedbirler alıyor." dedi.

14:16 Finlandiya'nın ulusal gaz dağıtıcısı Gasum, Rusya'dan Finlandiya'ya doğal gaz arzının yarın durdurulacağını bildirdi.

14:15 Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya 600 milyon avroluk mali destek sağladı.

12:50 Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikasındaki yaklaşık 2,000 Ukraynalı askerin teslim olduğunu açıkladı.

12:35 Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov, Rusya'nın ülkelerine yönelik başlattığı savaşın altyapıya yaklaşık 100 milyar dolar zarar verdiğini bildirdi.

12:30 Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD ve NATO'nun eylemleri nedeniyle sınırdaki tehditlerin arttığını söyledi. Şoygu, ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararlarının da kendileri için bir tehdit olduğunu dile getirdi.

12:00 Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "Silah desteği Ukrayna'ya barış getirmez ve yaptırım Avrupa'daki güvenlik sıkıntısını çözmez. Uluslararası toplum barışın tesis edilmesi için işbirliği yaparak çatışmayı hafifletmede gerçekçi adımlar atmalı, yangına körükle gitmemeli" dedi.

11:40 Başkent Kiev bölgesinde bulunan Brovari kentine bağlı Peremoga köyü, 28 Şubat'ta Rus ordusunca ele geçirildi. Mart ayının sonuna doğru Ukrayna ordusu tarafından tekrar kontrol altına alınan Peremoga köyü'nde savaşın izleri görülüyor. Köyde, tahrip olmuş bir Rus tankı dikkat çekti.

11:20 Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın Rus saldırılarından en çok etkilenen kentlerinden biri olan Çernihiv'de hayat normale dönmeye başladı. Kentte savaşın başından bu yana çalışmayan toplu ulaşım hatları yeniden açılırken, market, restoran ve kafeler de hizmet vermeye başladı.

11:00 Rus enerji şirketi Gazprom'un, Ukrayna üzerinden kısmen ve Polonya üzerinden tümüyle doğal gaz sevkiyatlarını durdurmak zorunda kalmasıyla Avrupa'ya sevkiyat rotalarında seçenekleri azaldı.

10:50 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son 24 saatteki 200 askerle bugüne kadar toplam 28 bin 700 askerini kaybettiğini açıkladı.

09:50 Rus ordusunun Ukrayna'nın Luhansk bölgesine düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti.

09:30 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesini cehenneme çevirmekle suçlayarak, "Donbass'ta işgalciler baskıyı artırmaya çalışıyor. Orası cehenneme döndü ve bu abartı değil" dedi.

06:30 Japon hükümeti, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Ukrayna'daki nükleer güç santrallerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerine 2,1 milyon dolar destek olacak.

05:00 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv Oblastı'nın merkezi olan Harkiv kentinde, çatışmalarda hayatını kaybeden Rus askerlerinin cesetleri morglara götürülmek üzere ambulanslara kaldırıldı.

04:00 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Donetsk Oblastı'nda bulunan Bahmut yerleşim yerindeki hasar görüntülendi. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları yapıldı.

03:00 ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Milley ve Gerasimov arasında telefon görüşmesi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından bu yana ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

02:00 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan ordusunun envanterinden Ukrayna'ya 100 milyon dolar değerinde 10'uncu paket askeri yardımı onayladığını açıkladı.

01:00 Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkeden tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan 8. kafile Elazığ'a ulaştı. Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen 148 Ahıska Türkü daha Elazığ Havalimanı'na geldi.