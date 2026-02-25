İSTANBUL 11°C / 4°C
Dünya

Rusya'dan Google ve Telegram'a ceza

Rusya'da, Google Play üzerinden VPN hizmetlerine erişim sağladığı için Google'a 22 milyon ruble ve yasaklı bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle Telegram'a da 7 milyon ruble ceza verildi.

AA25 Şubat 2026 Çarşamba 13:35 - Güncelleme:
Rusya'dan Google ve Telegram'a ceza
ABONE OL

Google ve Telegram aleyhine açılan davalar başkent Moskova'da görüldü.

Uygulama dükkanı Google Play üzerinden VPN hizmetlerine erişim sağlandığı için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Google'ın 22 milyon ruble (yaklaşık 288 bin dolar) para cezası ödemesine hükmetti.

Mahkeme, uygulama üzerinden alkol satışı yapıldığı ve LGBT propagandası yapılan içerikleri kaldırmadığı için Telegram'a da 7 milyon ruble (yaklaşık 91 bin 680 dolar) ceza verdi.

Ülkede Apple, Instagram, TikTok ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.

