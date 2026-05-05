5 Mayıs 2026 Salı / 19 Zilkade 1447
Dünya

Rusya'dan Google ve Telegram'a yeni ceza

Rusya'da Google ve Telegram'a, yasaklı bazı içeriklere erişimi engellemedikleri gerekçesiyle toplam 22 milyon ruble (yaklaşık 292 bin dolar) ceza verildi.

AA5 Mayıs 2026 Salı 13:35 - Güncelleme:
Google ve Telegram aleyhine açılan davalar başkent Moskova'da görüldü.

Söz konusu platformlardaki yasaklı içerikler kaldırılmadığı için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Google'ın 15 milyon ruble, Telegram'ın da 7 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede Instagram, TikTok ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçelerle para cezaları verilmişti.

Öte yandan, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Telegram ve Google'a ait YouTube, Rusya'da tümüyle engellenmişti.

