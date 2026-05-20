  • Rusya'dan gövde gösterisi: Nükleer silahlar sahneye çıktı
Rusya'dan gövde gösterisi: Nükleer silahlar sahneye çıktı

Rus askerleri, dün başlatılan tatbikatın ikinci gününde nükleer savaş başlıklarını taşıdı. Tatbikatta 64 binden fazla asker, 200'den fazla füze fırlatma rampası da dahil olmak üzere 7 bin 800'den fazla askeri teçhizat, 140'tan fazla uçak, 73 gemi ve 8'i stratejik füze denizaltısı olmak üzere 13 denizaltı yer alıyor.

IHA20 Mayıs 2026 Çarşamba 13:58 - Güncelleme:
Rus ordusunun dün başlattığı ve Rusya ile Belarus genelinde 3 gün sürecek dev nükleer tatbikatı ikinci günde devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında nükleer silah kullanma yeteneğine sahip birimlerin "en yüksek savaş hazırlık" seviyesine getirilmesine yönelik eğitim icra edildiği belirtildi.

Nükleer mühimmatın, füze tugayının konuşlanma bölgelerindeki depolara teslim edildiği aktarıldı. Füze birliklerinin, balistik İskender-M füze sisteminin özel mühimmatını taşıma, bunları taşıyıcı füzelere yükleme ve fırlatma hazırlığı için belirlenen konumlandırma alanına gizli hareket etme gibi muharebe eğitim tatbikatları yürüttüğü kaydedildi. Tatbikata ilişkin paylaşılan görüntülerde, Rus nükleer kuvvetlerinin ormanlık bir alanda konvoy halinde ilerlediği, araçları kamufle ettiği ve bir fırlatma tüpünü ateşleme pozisyonuna getirdiği görüldü. Tatbikatların nerede yapıldığına dair bilgi verilmedi.

Tatbikatta 64 binden fazla asker, 200'den fazla füze fırlatma rampası da dahil olmak üzere 7 bin 800'den fazla askeri teçhizat, 140'tan fazla uçak, 73 gemi ve 8'i stratejik füze denizaltısı olmak üzere 13 denizaltı yer alıyor.

Rusya, İskender-M füzelerini Ukrayna'ya saldırılarda kullanmış, ayrıca geçmişte Avrupa'daki özerk bölgesi Kaliningrad'da konuşlandırmış, komşu Belarus'a da yerleştirerek Ukrayna ve birçok NATO üyesini menziline almıştı.

