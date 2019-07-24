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Rusya'dan Güney Kore'ye 'pişmanlık' mesajı

Rusya, savaş uçaklarının Güney Kore'nin Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi (ADIZ) ilan ettiği bölgeye izinsiz girmesi nedeniyle yaşanan gerginliğin ardından Seul yönetimine 'olay nedeniyle derin pişmanlık duyduğu' mesajını iletti.

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Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığı Kurumsal İletişim Sekreteri Yoon Do-han, Rusya'nın, Seul Askeri Ataşesi aracılığıyla ilettiği mesajda, "Hava sahası ihlalinin bilinçli olmadığı, uçakların teknik bir hata nedeniyle rotalarından saptığı" bilgisini paylaştığını aktardı.

Askeri Ataşe'nin, Rusya'nın "olay nedeniyle derin pişmanlık duyduğu" mesajını ilettiğini kaydeden Yoon, "Konu hakkında derhal soruşturma başlatılacağı ve gereken adımların atılacağı belirtildi." diye konuştu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, dün sabah saatlerinde ADIZ ilan ettiği sahayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 Rus savaş uçağına ateş açtığını duyurmuştu.

HAVA SAVUNMA VE TANIMLAMA BÖLGESİ

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ, genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor.

Tanımlama bölgesi, ülkenin hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsama almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit algılanarak uyarılıyor.

Tarihteki ilk ADIZ, ABD Başkanı Harry Truman tarafından Kore Savaşı'nın başlamasının ardından, ulusal acil durum düzenlemeleri kapsamında Aralık 1950'de ABD hava sahası için ilan edilmişti.

Dünyada 20'ye yakın ülkede, ADIZ hava sahası tanımı bulunuyor.

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