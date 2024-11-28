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Dünya

Rusya'dan Halep kırsalına hava saldırısı: 4 ölü

Rus savaş uçaklarının, Suriye'nin Halep ilindeki Daret İzze ilçesine düzenlediği saldırıda 4 sivil öldü.

AA28 Kasım 2024 Perşembe 14:38 - Güncelleme:
Rusya'dan Halep kırsalına hava saldırısı: 4 ölü
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Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Lazkiye ilindeki Hımeymim Üssü'nden kalkan Rus savaş uçakları, öğle saatlerinde Daret İzze'ye hava saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırılarda 4 sivil yaşamını yitirdi, 7'si çocuk toplam 21 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimiyle rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında 2 gündür çatışmalar yaşanıyor.

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