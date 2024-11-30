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Dünya

Rusya'dan Halep'te muhaliflere hava saldırısı

Rusya ordusu, Suriye'nin kuzeybatısındaki Halep'e ulaşan, Esad rejimi karşıtı muhaliflere yönelik operasyon başlatıldığını ve hedeflere hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

IHA30 Kasım 2024 Cumartesi 00:11 - Güncelleme:
Rusya'dan Halep'te muhaliflere hava saldırısı
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Suriye'nin kuzeybatısındaki Halep'te Beşar Esad rejimi ile silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasındaki çatışmalar 3 gündür devam ediyor. Rus medyasında yer alan haberlere göre, Rusya ordusu Suriye'nin kuzeybatısındaki Halep'te ilerleyen Heyet Tahrir Şam (HTŞ) silahlı grubuna yönelik operasyon başlatıldığını ve "püskürtme operasyonu" çerçevesinde hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Haberlerde, Savunma Bakanlığı Suriye Uzlaşma Merkezi sözcüsünün "Rus hava kuvvetleri, silahlı grupların teçhizat ve insan gücüne, kontrol noktalarına, depolarına ve topçu mevzilerine roketli saldırılar düzenliyor" açıklaması yaptığı aktarıldı.

Öte yandan HTŞ, rejim güçlerinin 2016 yılında kenti geri almasından bu yana ilk kez ülkenin ikinci büyük kenti Halep'e girdi.

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