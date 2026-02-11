İSTANBUL 10°C / 7°C
Dünya

Rusya'dan Harkiv'e İHA saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Bogodukhiv şehrine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 3'ü çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA11 Şubat 2026 Çarşamba 10:25 - Güncelleme:
Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'nın Harkiv bölgesindeki Bogodukhiv şehrine İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Paylaşımda, saldırı sırasında bir konut binasının yıkıldığı aktarıldı.

Saldırıda 3'ü çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen paylaşımda, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

RUS ORDUSU 129 İHA İLE SALDIRILAR DÜZENLEDİ

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece ülkeye yönelik 129 İHA ile saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Rus ordusunun bu saldırılarda "Şahed" ile "Gerbera" ve "İtalmas" tipi saldırı İHA'ları kullandığı belirtilen açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 112 İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, kalan İHA'ların ise Ukrayna'daki 8 farklı noktaya isabet ettiği aktarıldı.

