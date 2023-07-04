Rusya'dan Harkov'a roket saldırısı! 31 yaralı

Ukrayna'nın Harkov Bölgesel Askeri Yönetimi, Rusya'nın Harkov bölgesine saldırdığını açıkladı. Harkov Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, Pervomaisky kentinde aralarında 10 aylık ve 1 yaşında çocukların da olduğu 31 kişinin yaralandığını söyledi. Kentteki 8 binanın camlarında hasar meydana gelirken 5 araç da kullanılamaz hale geldi. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, "Ruslar, yüksek patlayıcılığa sahip bir roket fırlattı. Bu da yüksek binaların hasar görmesine ve birkaç arabanın alev almasına neden oldu" dedi.