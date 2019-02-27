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Rusya, Hindistan ve Pakistan’a 'itidal' çağrısı yaptı

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim için, 'Gelen haberlerden ötürü derin endişe duyuyoruz. Tüm taraflara gerginliğin düşürülmesi için itidal çağrısı yapıyoruz” dedi

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan gerginlikten ötürü derin endişe duyduklarını belirterek, taraflara itidal çağrısında bulundu.

Peskov, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilime ilişkin başkent Moskova’da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Peskov, “Gelen haberlerden ötürü derin endişe duyuyoruz. Tüm taraflara gerginliğin düşürülmesi için itidal çağrısı yapıyoruz.” dedi.

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik iki hafta önce yükselmeye başladı. Hindistan'da 14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı. Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenledi.

Pakistan, iki ülke arasındaki gerginliğin ardından bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdü. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi. Hindistan medyası, Hint ordusunun Pakistan'a ait bir F-16 uçağını düşürdüğünü bildirdi.

Pakistan sivil havacılık otoritesi tüm hava sahasını kapattığını duyurdu. Hindistan ise Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar, Cammu ve Leh havaalanları ile Haryana ve Pencap eyaletlerinin ortak merkezi Çandigarh, Pencap eyaletindeki Amritsar havaalanlarından uçuşları durdurdu. Bölge basınında yer alan haberlerde, Pakistan ve Hindistan hava sahasını kullanacak sivil uçakların ya çıkış havalimanlarına döndüğü ya da alternatif rotalara yöneldiği belirtildi.

Pakistan ve Hindistan, 14 Şubat’tan bu yana Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeye bilgilendirme yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşıyla sık sık telefonda görüşerek itidal tavsiyesinde bulundu. 

Pakistan, hava sahalarına giren iki Hint savaş uçağını vurdu

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