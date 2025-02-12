Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Marc Fogel'in serbest bırakıldığını teyit eden Peskov, iki ülke arasındaki ilgili kurumlar arasında temasların gerçekleştiğine dikkati çekti. Peskov, "Bu temasların sonucu Fogel ve ABD'de cezaevinde bulunan bir Rus vatandaşı serbest bırakıldı." diye konuştu.

Söz konusu Rus vatandaşının ilerleyen günlerde Rusya'ya döneceğini kaydeden Peskov, "Bu vatandaşın ismi Rusya'ya getirildikten sonra açıklanacak." ifadesini kullandı.

Tutuklu takas sürecinde üçüncü bir ülkenin yer alıp almadığı sorusunu cevapsız bırakan Peskov, "Vatandaşların serbest bırakılması konusunda herhangi bir anlaşma, ikili ilişkilerde dönüm noktası olamaz. Ancak bu, şu anda en düşük seviyede bulunan karşılıklı güveni yavaş yavaş artırabilen bir adım." şeklinde konuştu.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildiği yönündeki iddialara ilişkin ise "Bu konuda verebileceğim bir bilgim yok." dedi.

Sözcü Peskov, gelecekte ABD ile tutuklu değişiminin devam edip etmeyeceği yönündeki soruyu ise yanıtsız bıraktı.

- "KURSK BÖLGESİ TAKAS KONUSU OLAMAZ"

Ukrayna birliklerinin, Rus bölgesi Kursk'ta bulunduğuna dikkati çeken Peskov, bu bölgenin Ukrayna ile müzakerelerde takas konusu olmasına karşı çıktıklarını belirtti. Peskov, "Ukrayna birlikleri Kursk'tan kovulacak, orada kalırsa da yok edilecek." ifadesini kullandı.

Peskov, Ukrayna ile barış müzakerelerine açık olduklarını vurguladı.

Rusya'nın NATO'ya tehdit oluşturmadığını dile getiren Peskov, ancak NATO'nun Rus sınırları yakınlarında askeri altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini kaydetti.

- "AB İLE YAKINLAŞMA, ERMENİSTAN'IN EGEMEN HAKKI"

Peskov, Ermenistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini başlatmaya yönelik adımlarını değerlendirerek, "Bu, Ermenistan'ın egemen hakkı. Ancak Ermenilerin, bunun karşılıklı istek olup olmadığını, Avrupalıların buna nasıl baktığını anlaması lazım." dedi.

Birçok ülkenin onlarca yıl AB'ye kabul edilmediğine işaret eden Peskov, Ermenistan'ın Avrasya Ekonomik Birliğinden (AEB) kazanç elde ettiğini söyledi.

Peskov, İsrail ile Hamas'ın daha önce yaptıkları anlaşmalara uyacağı ve esirlerin serbest bırakılacağı umudunu paylaştı.

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