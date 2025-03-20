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Dünya

Rusya'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Bu Türkiye'nin egemenlik meselesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması hakkında sorulan soruya cevap verdi. Peskov, 'Bu Türkiye'nin egemenlik meselesi. Biz her zaman, nasıl yaşayacağımızın söylenmesinden hoşlanmadığımızı ve başkalarının iç meselelerine de asla karışmadığımızı dile getirdik.' dedi.

HABER MERKEZİ20 Mart 2025 Perşembe 13:47 - Güncelleme:
Rusya'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Bu Türkiye'nin egemenlik meselesi
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Kremlin Sözcüsü Peskov, bugünkü basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin soruya cevap veren Peskov, bunun Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi için bir gerekçe olmayacağını söyledi.

Peskov'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Hayır, bu telefon görüşmesi için bir gerekçe olamaz ve olmayacak da. Bu Türkiye'nin egemenlik meselesi. Biz her zaman, nasıl yaşayacağımızın söylenmesinden hoşlanmadığımızı ve başkalarının iç meselelerine de asla karışmadığımızı dile getirdik."

Peskov, ayrıca bu hafta Rusya ve Türkiye arasında üst düzey telefon görüşmesinin planlanmadığını da sözlerine ekledi.

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