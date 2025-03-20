Kremlin Sözcüsü Peskov, bugünkü basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin soruya cevap veren Peskov, bunun Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi için bir gerekçe olmayacağını söyledi.

"Hayır, bu telefon görüşmesi için bir gerekçe olamaz ve olmayacak da. Bu Türkiye'nin egemenlik meselesi. Biz her zaman, nasıl yaşayacağımızın söylenmesinden hoşlanmadığımızı ve başkalarının iç meselelerine de asla karışmadığımızı dile getirdik."

Peskov, ayrıca bu hafta Rusya ve Türkiye arasında üst düzey telefon görüşmesinin planlanmadığını da sözlerine ekledi.