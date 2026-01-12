İSTANBUL 3°C / 0°C
Dünya

Rusya'dan İran mesajı... ''İç işlerine müdahaleleri kınıyoruz''

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile telefonda görüşerek, İran'ın iç işlerine dışarıdan müdahale etme yönündeki girişimleri kınadı.

AA12 Ocak 2026 Pazartesi 21:21 - Güncelleme:
ABONE OL

Rusya Güvenlik Konseyinin basın servisinden yapılan açıklamada, Şoygu'nun, Laricani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, İran'daki protesto gösterilerinin ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şoygu, olaylarda çok sayıda can kaybının yaşanması nedeniyle başsağlığı dileyerek, dış güçlerin, İran'ın iç işlerine müdahale etme yönündeki girişimlerini kınadı. Şoygu ayrıca, Rusya ile İran arasında 17 Ocak 2025'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması çerçevesinde ikili işbirliği geliştirmeye hazır olduğunu dile getirdi. İki taraf, güvenliğin sağlanması amacıyla temasları sürdürme ve pozisyonlarını koordine etme konusunda mutabık kaldı."

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

