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Dünya

Rusya'dan İran'ın İsrail'e füze saldırısına ilişkin açıklama: ABD'nin acizliğini ortaya koyuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Orta Doğu'daki durumun ABD'nin krizlerin çözümünde acizliğini ortaya koyduğunu belirtti.

AA1 Ekim 2024 Salı 23:41 - Güncelleme:
Rusya'dan İran'ın İsrail'e füze saldırısına ilişkin açıklama: ABD'nin acizliğini ortaya koyuyor
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Zaharova, İran'ın İsrail'e füze saldırısı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki durumu "ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin tam bir başarısızlığı" olarak nitelendirdi.

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Kanlı dramın giderek ivme kazandığını dile getiren Zaharova, "Beyaz Saray'ın muğlak açıklamaları krizlerin çözümünde tam bir acizliğini ortaya koyuyor. (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken'ın çabaları on binlerce kişinin ölümüne ve çıkmaza yol açtı." ifadelerini kullandı.

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