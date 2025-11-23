Rusya'dan işbirliği mesajı: ''Dost olmayan'' ülkeler teklifte bulundu

Rus basınında çıkan haberlere göre, Oreşkin, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Rus heyeti başkanı Oreşkin, zirvenin verimli olduğunu ve sonuçlarından memnun kaldıklarını bildirdi.

Oreşkin, zirve kapsamında dost ülke temsilcileriyle yapıcı görüşmeler yaptıklarını dile getirerek, "Bazı dost olmayan ülkeler ise görüşmelerde Rusya ile ekonomik ilişkilerin ve ortak projelerin geliştirilmesiyle ilgili somut işbirliği konusunda tekliflerde bulundu. Bu konuları görüştüğümüz ülke sayısı bir veya iki değil." ifadelerini kullandı.

Maksim Oreşkin, görüşmeler yaptıkları "dost olmayan" ülkeler hakkında bilgi vermedi.