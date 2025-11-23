İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2025 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4584
  • EURO
    48,9107
  • ALTIN
    5547.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan işbirliği mesajı: ''Dost olmayan'' ülkeler teklifte bulundu
Dünya

Rusya'dan işbirliği mesajı: ''Dost olmayan'' ülkeler teklifte bulundu

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, G20 Liderler Zirvesi'nde 'dost olmayan' ülke temsilcilerinin Rusya'ya işbirliği teklifinde bulunduklarını belirterek, 'Bu konuları görüştüğümüz ülke sayısı bir veya iki değil.' dedi.

AA23 Kasım 2025 Pazar 18:35 - Güncelleme:
Rusya'dan işbirliği mesajı: ''Dost olmayan'' ülkeler teklifte bulundu
ABONE OL

Rus basınında çıkan haberlere göre, Oreşkin, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Rus heyeti başkanı Oreşkin, zirvenin verimli olduğunu ve sonuçlarından memnun kaldıklarını bildirdi.

Oreşkin, zirve kapsamında dost ülke temsilcileriyle yapıcı görüşmeler yaptıklarını dile getirerek, "Bazı dost olmayan ülkeler ise görüşmelerde Rusya ile ekonomik ilişkilerin ve ortak projelerin geliştirilmesiyle ilgili somut işbirliği konusunda tekliflerde bulundu. Bu konuları görüştüğümüz ülke sayısı bir veya iki değil." ifadelerini kullandı.

Maksim Oreşkin, görüşmeler yaptıkları "dost olmayan" ülkeler hakkında bilgi vermedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.