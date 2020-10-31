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  • Rusya'dan işgalci Erivan'ın yardım talebine ''çatışmalar Ermenistan'da değil'' cevabı
Dünya

Rusya'dan işgalci Erivan'ın yardım talebine ''çatışmalar Ermenistan'da değil'' cevabı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, işgalci Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya'dan tekrar yardım talep etmesine cevap olarak, çatışmaların Ermenistan toprağında olmadığını hatırlattı.

AA31 Ekim 2020 Cumartesi 13:21 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 13:21
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup göndererek, Rusya'nın Ermenistan'a nasıl bir destek verebileceği konusunda istişarelerin başlatılmasıyla ilgili çağrısı değerlendirildi.

Rusya'nın Ermenistan ile 1997’de imzaladığı Dostluk, İş birliği ve Karşılıklı Destek Anlaşması'na atıfta bulunulan açıklamada, "Anlaşma doğrultusunda Rusya, çatışmalar doğrudan Ermenistan toprağına geçerse Erivan'a gerekli desteği verecektir. Dağlık Karabağ’da devam eden çatışmanın taraflarına ivedi ateşkes çağrımızı yineliyoruz.” denildi.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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