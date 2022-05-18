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Dünya

Rusya'dan İspanya'ya misilleme!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği ülkedeki 27 İspanyol diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini duyurdu.

AA18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:17 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, İspanya'nın Moskova Büyükelçisi Marcos Gomez Martinez'in bakanlığa çağrılarak, Madrid yönetiminin İspanya'da 27 Rus diplomatı kışkırtıcı bir şekilde istenmeyen kişi ilan etmesinin protesto edildiği kaydedildi.

Dostane olmayan bu adımın Rusya ile İspanya arasındaki ilişkileri zedeleyeceği belirtilen açıklamada, "Buna cevap olarak, İspanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde ve St.Petersburg Başkonsolosluğunda görevli 27 diplomat 'istenmeyen kişi' ilan edildi. Bu kişlerin, büyükelçiye ilgili notanın verilmesinden itibaren 7 gün içinde ülkeyi terk etmesi gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

- "BEKLEDİĞİMİZ BİR KARARDI"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de basına yaptığı değerlendirmede, "Beklediğimiz bir karardı. Rus diplomatlar için sınır dışı edilmesi kararı aldığımızda bu tip olayların karşılıklılığı olacağını söylemiştim." dedi.

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