İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2024 Perşembe / 14 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1183
  • EURO
    37,0752
  • ALTIN
    2946.82
  • BIST100
    9028.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan İsrail'e açık uyarı: İhtimalini bile düşünmeyin!
Dünya

Rusya'dan İsrail'e açık uyarı: İhtimalini bile düşünmeyin!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, İsrail'in İran'a gerçekleştirmeyi düşündüğü misilleme hakkında açıklamada bulundu. Ryabkov, “İsrail'i İran'ın nükleer tesislerine ve nükleer altyapısına yönelik bir saldırı ihtimalini bile düşünmemesi konusunda defalarca uyardık” ifadelerini kullandı.

IHA17 Ekim 2024 Perşembe 16:32 - Güncelleme:
Rusya'dan İsrail'e açık uyarı: İhtimalini bile düşünmeyin!
ABONE OL

İran'ın İsrail'e balistik füzelerle 1 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırının ardından İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini hedef alacağı bir misilleme saldırısı gerçekleştireceği iddia edilmişti. Bölgede tansiyon yükselirken, Rusya'dan İran'a uyarı geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, İsrail'in bu tür bir saldırıyı "aklından bile geçirmemesi" gerektiğini söyledi. Ryabkov, "İsrail'i İran'ın nükleer tesislerine ve nükleer altyapısına yönelik bir saldırı ihtimalini bile düşünmemesi konusunda defalarca uyardık ve uyarmaya devam ediyoruz. Bu felaket bir gelişme ve nükleer güvenliğin sağlanması noktasındaki tüm ilkelerin tamamen göz ardı edilmesi anlamına geliyor" dedi.

Ryabkov, Moskova'nın İran ile sürekli temas halinde olduğunu söylediğini de aktardı.

  • Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov
  • rusya
  • israil

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.