İran'ın İsrail'e balistik füzelerle 1 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırının ardından İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini hedef alacağı bir misilleme saldırısı gerçekleştireceği iddia edilmişti. Bölgede tansiyon yükselirken, Rusya'dan İran'a uyarı geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, İsrail'in bu tür bir saldırıyı "aklından bile geçirmemesi" gerektiğini söyledi. Ryabkov, "İsrail'i İran'ın nükleer tesislerine ve nükleer altyapısına yönelik bir saldırı ihtimalini bile düşünmemesi konusunda defalarca uyardık ve uyarmaya devam ediyoruz. Bu felaket bir gelişme ve nükleer güvenliğin sağlanması noktasındaki tüm ilkelerin tamamen göz ardı edilmesi anlamına geliyor" dedi.

Ryabkov, Moskova'nın İran ile sürekli temas halinde olduğunu söylediğini de aktardı.