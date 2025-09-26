Rusya'dan İsrail'e sert tepki: Komşu ülkeler kendini güvende hissedemiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında G20 Dışişleri Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Lavrov, BM'nin önemine işaret ederek, "BM Şartı'nda yer alan ilkelere uyulması, istisnasız tüm devletlerin barışçıl ve istikrarlı kalkınmasının anahtarı. Tüzüğün ilkelerine uyulmaması, sömürgeci hırsların bir tezahürü. Bu küresel istikrarsızlığın artmasına ve bölgesel çatışmaların çoğalmasına yol açıyor." şeklinde konuştu.

Afrika'daki krizlerin uzun zamandır çözülmediğine dikkati çeken Lavrov, Ukrayna krizinin de Batı tarafından kışkırtıldığını vurgulayarak, "NATO ve Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın eliyle ülkeme gerçek savaş açtı ve bu savaşa dahil oldu." dedi.

Lavrov, Orta Doğu'daki duruma ilişkin ise "Gazze'de yaşanan benzeri görülmemiş korkunç insani felaket, 65 bin kişinin hayatına mal oldu. Bölgede görev yapan BM çalışanları, ölen sayısının on kat daha fazla olduğunun tahmin edildiğini söylüyor. İsrail'in hiçbir komşu ülkesi, kendini güvende hissedemiyor." ifadelerini kullandı.

"G20 EKONOMİK KONULARA ODAKLANMALI"

Sergey Lavrov, BM Şartı'nı ihlal eden tek taraflı yaptırımların, tarife savaşlarının ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) normlarının ihlal edilmesinin küresel ekonomiye tehdit oluşturduğunu ve insan hayatını olumsuz etkilediğini anlattı.

BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) dünyadaki rolünün arttığını dile getiren Lavrov, bunun, çok kutuplu dünya düzeninin oluşmasına yol açtığını söyledi.

Bakan Lavrov, G20 kapsamında, Küresel Güney ve Doğu'nun Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankasındaki rolünün artırılmasını öngören anlaşmaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "G20'nin, BM ve BM Güvenlik Konseyinin yetkileri aleyhine askeri siyasi konuların çözüm sürecine karışmadan, ekonomik konulara odaklanması gerekiyor." diye konuştu.