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Rusya'dan itiraf: Radyasyon seviyesi 16 kat arttı

Resmi meteoroloji ajansı Rosgidromet, geçen hafta yapılan füze testinde meydana gelen patlamadan sonra radyasyon seviyesinin 16 kat arttığını duyurdu.

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Rusya'nın Beyaz Deniz'deki füze testinde gerçekleşen patlamanın detayları netleşiyor. Resmi meteoroloji ajansı Rosgidromet, ülkenin kuzeybatısındaki Severodvinsk kentinde patlamanın meydana geldiği 8 Ağustos tarihinde radyasyon seviyesinin 16 kat arttığını duyurdu.
 
SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI
 
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Çevre örgütü Greenpeace, daha önce radyasyon seviyesinin 20 kata çıktığını ilan etmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, patlamadan hemen sonra atmosfere hiçbir zararlı kimyasalın salınmadığını ve radyasyon seviyelerinin değişmediğini açıklamıştı.

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