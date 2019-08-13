Rusya'dan itiraf: Radyasyon seviyesi 16 kat arttı
Resmi meteoroloji ajansı Rosgidromet, geçen hafta yapılan füze testinde meydana gelen patlamadan sonra radyasyon seviyesinin 16 kat arttığını duyurdu.
Rusya'nın Beyaz Deniz'deki füze testinde gerçekleşen patlamanın detayları netleşiyor. Resmi meteoroloji ajansı Rosgidromet, ülkenin kuzeybatısındaki Severodvinsk kentinde patlamanın meydana geldiği 8 Ağustos tarihinde radyasyon seviyesinin 16 kat arttığını duyurdu.
SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI
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Çevre örgütü Greenpeace, daha önce radyasyon seviyesinin 20 kata çıktığını ilan etmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, patlamadan hemen sonra atmosfere hiçbir zararlı kimyasalın salınmadığını ve radyasyon seviyelerinin değişmediğini açıklamıştı.
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