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Dünya

Rusya'dan ''iyileşme planına'' 70 milyar dolar

Rusya, koronavirüsün sebep olduğu zararları gidermek için uygulayacağı 'iyileşme planına' 70 milyar dolar harcayacağını duyurdu.

02 Haziran 2020 Salı 17:10 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 17:18
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