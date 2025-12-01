İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2025 Pazartesi / 11 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4573
  • EURO
    49,4795
  • ALTIN
    5803.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan ''KAIROS'' ve ''VIRAT'' mesajı: Bu, Kiev yönetiminin özünü gösteriyor
Dünya

Rusya'dan ''KAIROS'' ve ''VIRAT'' mesajı: Bu, Kiev yönetiminin özünü gösteriyor

Rusya, Karadeniz'de 'KAIROS' ve 'VIRAT' gemilerine yönelik saldırıyı 'vahim bir olay' olarak tanımlayarak, bunun Türkiye'nin egemenliğine ve gemi güvenliğine doğrudan zarar verme girişimi oluşturduğunu ifade etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'Bu, Kiev yönetiminin özünü gösteriyor.' dedi.

AA1 Aralık 2025 Pazartesi 13:44 - Güncelleme:
Rusya'dan ''KAIROS'' ve ''VIRAT'' mesajı: Bu, Kiev yönetiminin özünü gösteriyor
ABONE OL

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yarın görüşeceğini belirterek, "Sürecin başarılı şekilde sonuçlanması için megafon diplomasisini tercih etmiyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Karadeniz'de uluslararası sularda seyir halindeki "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine yönelik saldırılara değinen Peskov, "Türk karasularında ticari gemilere, tankerlere yönelik saldırı vahim bir olay. Bu, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine, gemi sahiplerinin güvenliğine ve mal varlığına zarar verme girişimi. Bu, Kiev yönetiminin özünü gösteriyor." diye konuştu.

Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun (CPC) da saldırıya uğradığına dikkati çeken Peskov, Ukrayna'nın kritik öneme sahip altyapı tesislerine saldırı düzenlemeye devam ettiğini, Rusya'nın da buna karşı gerekli önlemleri aldığını dile getirdi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile görüşmesine ilişkin ise "Görüşme yarın öğlen sonrası gerçekleşecek. Sürecin başarılı şekilde sonuçlanması için megafon diplomasisini tercih etmiyoruz. Basın üzerinden istişare yapmaktan yana değiliz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Suriye'de geçen yıl devrilen ve Rusya'ya sığınan Beşşar Esed'in akıbetiyle ilgili bilgi vermek istemedi.

  • Rusya Karadeniz saldırı
  • Türkiye egemenlik tehdit
  • Kremlin Kiev yönetim
  • gemi güvenliği tehlike

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.