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Dünya

Rusya'dan Karabağ açıklaması! Gözlem noktalarının sayısı artırıldı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Karabağ'da temas hattı boyunca konuşlanan gözlem noktalarının sayılarında artış olduğunu açıkladı.

AA19 Kasım 2020 Perşembe 07:56 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 08:08
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Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin görev yapacağı gözlem noktalarının yeniden konuşlandırıldığını ve sayılarının artırıldığını belirtti.

Mevcut durum göz önünde bulundurularak askerlerin konumunda ve gözlem noktalarında yeniden belirlenme yapıldığını kaydeden Konaşenkov, Dağlık Karabağ’da "kuzey" sorumluluk bölgesinde 11, "güney" sorumluluk bölgesinde 12 olmak üzere toplam 23 gözlem noktasında 24 saat boyunca gözlem ve kontrol görevinin yapıldığını aktardı.

Konaşenkov, dün yaptığı açıklamada, "güney" sorumluluk bölgesinde 9, "kuzey" sorumluluk bölgesinde 9 gözlem noktası, Laçın koridorunda ise 7 geçici gözlem noktasının kurulduğunu bildirmişti.

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