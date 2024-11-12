Rusya'dan Karadeniz üzerinde 5 saatlik planlı uçuş

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tu-22M3" tipi 2 Rus bombardıman uçağının, Karadeniz'deki uluslararası sularda planlı uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu uçaklara "Su-30CM" ve "Su-27" tipi savaş uçaklarının eşlik ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, uçuşun 5 saat sürdüğü ifade edildi.

Ayrıca, "Tu-95 MS" tipi 2 stratejik bombardıman uçağının da Barents Denizi üzerinde planlı uçuş yaptığı aktarıldı.

Rus uçaklarının Arktik, Kuzey Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus, Karadeniz ve Baltık Denizi'nde düzenli olarak uçuş yaptığı belirtilen açıklamada, uçuşların hava sahası kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun şekilde yapıldığı kaydedildi.