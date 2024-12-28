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Dünya

Rusya'dan karşı hamle! Ülkeye giriş yasağı listesi genişletildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) yönetiminin Rusya'ya karşı 15. yaptırım paketine yanıt olarak ülkeye girişi yasaklanan Avrupalı yetkili listesinin genişletildiğini duyurdu.

AA28 Aralık 2024 Cumartesi 19:21 - Güncelleme:
Rusya'dan karşı hamle! Ülkeye giriş yasağı listesi genişletildi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AB'nin yeni yönetiminin Rusya'ya karşı agresif politikalarını sürdürdüğü belirtildi.

Tek taraflı kısıtlayıcı tedbirlerin baskı aracı olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, AB'nin Rusya'ya karşı 15. yaptırım paketini 16 Aralık'ta kabul ettiği hatırlatıldı.

Avrupa bürokrasisinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) baypas eden bu tür adımların uluslararası hukuk açısından gayrimeşru olduğu gerçeğini görmezden geldiği vurgulanan açıklamada, bütün bunların dünyadaki çoğunluğa sahip ülkelerin gözünde AB'nin otoritesini daha da azalttığı ifade edildi.

LİSTE GENİŞLETİLDİ

Açıklamada, "Bu düşmanca eylemlere yanıt olarak Rus tarafı, ülkemize girişi yasaklanan Avrupa kurumları ve AB üye devletlerinin temsilcileri listesini önemli ölçüde genişletti." ifadesi kullanıldı.

AB'nin dostane olmayan eylemlerine zamanında ve uygun yanıt vermeye devam edileceği vurgulanan açıklamada, yaptırıma tabi kişiler hakkında bir liste paylaşılmadı.

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