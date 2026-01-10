İSTANBUL 15°C / 8°C
  Rusya'dan Katar Büyükelçiliği açıklaması: Hasarın nedeni Ukrayna hava savunması
Dünya

Rusya'dan Katar Büyükelçiliği açıklaması: Hasarın nedeni Ukrayna hava savunması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Katar'ın Kiev Büyükelçiliğinin Rus saldırıları sonucu değil, Ukrayna'ya ait hava savunma sistemindeki bir hata nedeniyle zarar gördüğünü bildirdi.

AA10 Ocak 2026 Cumartesi 00:37 - Güncelleme:
Rusya'dan Katar Büyükelçiliği açıklaması: Hasarın nedeni Ukrayna hava savunması
ABONE OL

Bakanlık, Katar'ın Kiev Büyükelçiliğinin, Rus ordusunun düzenlediği saldırı esnasında hasar gördüğü yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ukrayna kaynaklarının, Rus tarafını 9 Ocak'ta düzenlenen saldırılar esnasında, Katar'ın Kiev Büyükelçiliğine hasar vermekle suçladığına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diplomatik misyon temsilcilikleri Rusya Silahlı Kuvvetler için saldırı hedefi olmadı. Katar'ın Kiev Büyükelçiliğinin yakınlarında askeri hedef bulunmuyordu. Bu da Ukrayna'ya ait hava savunma sisteminin hatalı çalıştığını gösteriyor. Bu durum ise büyükelçilik binasının hasar görmesine yol açtı."

Açıklamada, Katar'ın Rusya için öncelikli ortak ve dost ülke olduğu belirtildi.

