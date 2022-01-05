Rusya'dan Kazakistan açıklaması

AA 5 Ocak 2022 Çarşamba 15:50 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 15:56

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kazakistan'daki olayların yakından takip edildiği belirtilerek, "Tüm sorunların sokaklarda karışıklık çıkarma ve yasaların ihlalleri yoluyla değil, anayasa, yasalar ve diyalog çerçevesinde barışçıl bir şekilde çözümünden yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bu yöndeki adımlarının, durumu istikrara kavuşturmayı, yasal taleplerde bulunan protestocuların mevcut sorunlarını derhal çözmeyi amaçladığı kaydedilen açıklamada, "Rusya'nın stratejik ortaklık ve ittifak ilişkileri, kardeşlik ve insani ilişkileri ile bağlantılı olduğu ülkedeki durumun mümkün olan en kısa sürede normalleşmesini umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kazakistan'daki Rusya'nın diplomatik temsilcilikleri etrafında durumun sakin olduğu bildirilen açıklamada, halihazırda ülkedeki hiçbir Rus vatandaşının zarar görmediği, gelişmelerin takip edildiği aktarıldı.

- KAZAKİSTAN'DAKİ DURUM

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası atarak müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların bazı bölgelere yayılması sonucu başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi.