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Dünya

Rusya'dan Kiev ve Harkov'a saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna başkenti Kiev'e düzenlenen Rus saldırılarında 4 sivil yaşamını yitirirken, Harkov'daki saldırılarda görev başındaki 5 kurtarma görevlisi hayatını kaybetti.

İHA15 Haziran 2026 Pazartesi 10:16 - Güncelleme:
Rusya'dan Kiev ve Harkov'a saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti
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Rusya, gece saatlerinde insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle Ukrayna'yı hedef aldı. Başkent Kiev'deki saldırılarda 4 kişi hayatını kaybederken, en az 23 kişi yaralandı. Başkentte, 140 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Harkov şehrinde düzenlenen Rus saldırılarında 5 kurtarma görevlisi öldü, 5 kişi de yaralandı.

"HALKIMIZA VE MİRASIMIZA YÖNELİK ACIMASIZ BİR SALDIRI"

Kiev'in simgelerinden Kiev-Peçersk Manastırı'nda da saldırılar nedeniyle yangın çıktı. Başbakanı Yulia Svyrydenko olayı "halkımıza ve mirasımıza yönelik acımasız bir saldırı" olarak nitelendirdi.

"KÜLTÜREL MİRASA KARŞI İŞLEDİKLERİ SUÇLARDA DEAŞ'I BİLE GERİDE BIRAKMIŞ RUS TERÖRİSTLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Kiev Pechersk Manastırı'na, yani Hristiyanlığın en büyük kutsal mekanlarından birine saldırarak, Putin adını tarihin en kötü barbarları listesine sonsuza dek yazdırmıştır. Yüzyıllar boyunca lanetlenmelidir. Ve bu savaşı kaybedecektir. 13. yüzyıldaki Altın Orda'dan, 20. yüzyıldaki Nazilere ve Bolşeviklere kadar Kiev'in kutsal manastırları sayısız barbarca saldırıya maruz kalmıştır. Şimdi ise kültürel mirasa karşı işledikleri suçlarda DEAŞ'ı bile geride bırakmış Rus teröristlerle karşı karşıyayız. Kiev Pechersk Manastırı'na, UNESCO'nun özel koruması altındaki eşsiz bir miras alanına, kasıtlı olarak zarar verebilecek tek kişiler, hiçbir kutsala sahip olmayan Rus pisliklerdir. Bu devlet barbarlığına karşı, UNESCO ve diğer tüm uluslararası mekanizmalar çerçevesinde ilgili tüm prosedürleri acilen başlatacağız ve derhal ve uygun tepkiler verilmesini talep edeceğiz. Uluslararası kurumların ve başkentlerin güçlü tepkilerini bekliyoruz. Belirsiz sözler, sessizlik veya zayıf adımlar istemiyoruz. Rus barbarlığını durdurmak için şimdi harekete geçilmelidir" dedi.

  • Ukrayna saldırı
  • Kieve
  • Harkov kurtarma

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