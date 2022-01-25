AA 25 Ocak 2022 Salı 08:12 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 08:12

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "iç karartıcı" istihbarat bilgilerinin Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik bir "yıldırım harbi" planladığını gösterdiğini ifade etti.

Johnson, bir sağlık tesisini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki elçilik personelinin çekilmesiyle ilgili olarak, "ihtiyaten bazı değişiklikler gerçekleştirdiklerini" belirtti.

Ukrayna sınırında 60 Rus muharebe grubunun bulunduğunun çok açık olduğunu kaydeden Johnson, "Kiev'i düşürecek bir yıldırım harbi planı herkesin görebileceği bir plan." dedi.

Rusya'yı bunun "feci bir adım olacağı" konusunda uyaran İngiliz Başbakan, İngiltere olarak ekonomik yaptırımlar paketini oluşturmaya öncülük ettiklerini, dünyanın dört bir yanındaki müttefikleriyle çalıştıklarını söyledi.

- ÇEÇENİSTAN UYARISI

Johnson, olası bir müdahaleye ilişkin uyarılarda bulunarak, "Ama aynı zamanda Ruslar açısından Ukrayna'yı işgal etmenin acılı, şiddetli ve kanlı bir iş olacağı mesajını da iletmemiz gerekiyor. Bence Rusya'daki insanların bunun yeni bir Çeçenistan olabileceğini anlaması çok önemli. Birkaç kez Ukrayna'ya gittim, o ülkenin insanlarını biraz tanıyorum ve savaşacaklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Elde edilen istihbaratların "oldukça iç karartıcı" olduğunu kaydeden Johnson, ancak bir savaşın hala önlenebilir olduğunu belirtti.

Her türlü ihtimale karşın Ukrayna'ya savunma silahı yardımları yaptıklarını ve bir yaptırım paketi hazırladıklarını vurgulayan Johnson, "Ama aynı zamanda Ukrayna'ya yönelik herhangi bir işgalin, herhangi bir boyuttaki herhangi bir saldırının masrafsız olmayacağını Rusya'ya da anlatmalıyız. Can kayıpları olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir müdahalesine karşı Kiev büyükelçiliğindeki personelini çekmeye başlamıştı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ayrıca İngiliz vatandaşlarına da Donetsk, Luhansk ve Kırım'a seyahatleri etmemeleri, Ukrayna'nın geri kalanında ise zorunlu olmadıkça bulunmamaları tavsiye edilmişti.

Karar, ABD'nin Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılması talimatı vermesinin ardından gelmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından hafta sonu yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da Rus yanlısı bir yönetimi iktidara getirme planı yaptığını gösteren istihbaratı elde ettiklerini duyurmuştu.

